रायपुर

Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा

घायल हरि को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने राहुल पाड़े, आनंद बोरले और सन्नी पांडेय उर्फ रोहित के खिलाफ धारा 115-2, 296, 3-5, 351-2 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 26, 2025

Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा
Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा

राजधानी का कोर्ट परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा। कुछ दिन पहले एक वकील पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। अब एक बंदी से मिलने आए उसके भाई की हिस्ट्रीशीटरों ने जान लेने की कोशिश की। उसकी हत्या के इरादे से चाकू मारा गया। उसे बुरी तरह से पीटा गया। पीडि़त ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले जेल में युवा कांग्रेसी पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी का बदला लेने हिस्ट्रीशीटरों ने उसके भाई पर जानलेवा हमला किया।

गाली-गलौज कर पिटाई शुरू कर दी

पुलिस के मुताबिक दुर्गा नगर निवासी हरि तांडी का छोटा भाई रोहित तांडी कुछ माह से जेल में बंद है। बुधवार को उसकी पेशी थी। इस दौरान हरि उससे मिलने जिला न्यायालय पहुंचा था। रोहित से मिलने के बाद शाम करीब 4.30 बजे वह कोर्ट से निकल रहा था। उसी दौरान हिस्ट्रीशीटर राहुल पाड़े और उसके साथी आनंद बोरले और सन्नी पाड़े उर्फ रोहित ने रोक लिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उस पर चाकू से हमला किया। चाकू के वार से बचने के हरि ने हाथ आगे किया, तो उसकी कोहनी कट गई। आसपास के लोग उसे बचाने दौड़े, तो तीनों आरोपी मौके से भाग निकले। घायल हरि को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने राहुल पाड़े, आनंद बोरले और सन्नी पांडेय उर्फ रोहित के खिलाफ धारा 115-2, 296, 3-5, 351-2 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कई मामले हैं दर्ज

राहुल के खिलाफ पंडरी, देवेंद्र नगर इलाके में कई मामले हैं। चाकूबाजी और गुंडागर्दी की कई शिकायतें हैं। पंडरी में करीब दो साल पहले एक भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। जेल से छूटने के बाद आरोपियों के सहयोगियों ने बीच सड़क में केक काटकर और आतिशबाजी करके स्वागत किया था। इस मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ लोधीपारा के झंडा चौक में आधी रात को जमकर मारपीट और तोड़फोड़ भी कर चुका है।

जेल में चाकूबाजी का लिया बदला!

कुछ दिन पहले धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद एक पूर्व यूथ कांग्रेसी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमला हरि के भाई रोहित तांडी ने किया था। बताया जाता है कि इस हमले का बदला लेने के लिए हिस्ट्रीशीटर कोर्ट पहुंचे थे। तीनों रोहित को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद रोहित से मिलकर लौट रहे हरि को निशाना बनाया। उस पर जानलेवा हमला किया गया।

Updated on:

26 Sept 2025 12:46 am

Published on:

26 Sept 2025 12:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा

