Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा

सूत्रों के मुताबिक हीरापुर में रहने वाला पिंदर पंजाब में बड़े ड्रग्स माफिया के तौर पर काम कर रहा है। वहां से ड्रग्स रायपुर भेज रहा है। रायपुर के कई ड्रग्स पैडलर उसके संपर्क में हैं। उनके पास वह ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। पिंदर हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कबीर नगर, सरस्वती नगर, आमानाका में कई मामले दर्ज हैं। ब्राउन तस्करी में गिरफ्तार भी हो चुका है। वह रायपुर से फरार होकर पंजाब गया। वहां से ड्रग्स रायपुर भेजने लगा। पाकिस्तान बॉर्डर में धरा गया था। आरोपियों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ 10 से अधिक पिस्टल व अन्य हथियार भी मिला था।