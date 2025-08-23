Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा

रायपुर का हिस्ट्रीशीटर ही पंजाब में ड्रग्स माफिया है। वह लंबे समय से रायपुर में हेरोइन, ब्राउन शुगर भेज रहा है। इसे ड्रग्स पैडलर शहर के अलग-अलग इलाकों में बेच रहे हैं। आरोपी पाकिस्तान बार्डर पर बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। जमानत पर छूटने के बाद फिर सक्रिय हो गया है। अब स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए वाट्सऐप ग्रुप तक बना रखा है।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 23, 2025

Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा
Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा

रायपुर के कई ड्रग्स पैडलर उसके संपर्क में

सूत्रों के मुताबिक हीरापुर में रहने वाला पिंदर पंजाब में बड़े ड्रग्स माफिया के तौर पर काम कर रहा है। वहां से ड्रग्स रायपुर भेज रहा है। रायपुर के कई ड्रग्स पैडलर उसके संपर्क में हैं। उनके पास वह ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। पिंदर हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कबीर नगर, सरस्वती नगर, आमानाका में कई मामले दर्ज हैं। ब्राउन तस्करी में गिरफ्तार भी हो चुका है। वह रायपुर से फरार होकर पंजाब गया। वहां से ड्रग्स रायपुर भेजने लगा। पाकिस्तान बॉर्डर में धरा गया था। आरोपियों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ 10 से अधिक पिस्टल व अन्य हथियार भी मिला था।

पूछताछ में यह खुलासा

कबीर नगर में पकड़े गए मनमोहन ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पिंदर ही उसके पास हेरोइन भेजता है। इनके टारगेट में ट्रांसपोर्टिंग लाइन में काम करने वाले थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। सीए व अन्य स्टूडेंट्स को भी ड्रग्स के आदी बना रहे हैं।

12 हजार तक में बेच रहे

पंजाब में हेरोइन 2-3 हजार में 1 ग्राम मिलती है, यहां उसे 5 से 12 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। आरोपी मनमोहन ने वाट्सऐप ग्रुप बना रखा था। इसमें भुगतान के लिए क्यूआर कोड, हेरोइन की फोटो-वीडियो आदि शेयर किए जाते थे। पहले पकड़े जा चुके लवजीत और सुवित के गिरोह की तरह ये भी काम करते थे। वाट्सऐप में ड्रग्स का आर्डर का लेते थे। इसे बाद पैसा मिलने के बाद किसी स्थान में ड्रग्स छोड़कर उसका वीडियो कंज्यूमर को भेजते थे। कंज्यूमर वहां से ड्रग्स ले लेता था। ये घर जाकर भी ड्रग्स देते थे।

कई युवाओं का मिला नंबर

आरोपियों के मोबाइल में कई युवक-युवतियों के नंबर मिले हैं, जिन्हें कंज्यूमर माना जा रहा है। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। हेरोइन बेचने के लिए वर्चुअल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी को भनक तक न लगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 01:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: पाकिस्तान बॉर्डर से हुआ था गिरफ्तार, जमानत मिलते ही फिर शुरू किया धंधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.