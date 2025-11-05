DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, इन अफसरों को मिलेगा बड़ा लाभ, आदेश जारी

DA Hike: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अंतिम दिन राज्य सरकार ने सरकारी अफसरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सराकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। ( CG News ) जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। दूसरी ओर राज्य संवर्ग के कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं।