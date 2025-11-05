DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, इन अफसरों को मिलेगा बड़ा लाभ, आदेश जारी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान ( Photo - Patrika )
DA Hike: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अंतिम दिन राज्य सरकार ने सरकारी अफसरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सराकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। ( CG News ) जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। दूसरी ओर राज्य संवर्ग के कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं।
3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अफसरों को अब 58 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। अवर सचिव साप्रवि मनोज जयसवार ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 25 से इन अफसरों को 58% डीए दिया जाएगा। इसका भुगतान केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा बताई गई रीति से होगा। जो नगद होगा।
बता दें कि इस समय राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 55% डीए डीआर दिया जा रहा है। ये लोग भी केन्द्र की घोषणा के बाद से 3% दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मांग पूरी नहीं होने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी। इस बीच आईएएस, आईपीएस अफसरों के डीएम में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद राज्य कर्मियों और पेंशनरों में असंतोष फैलेगा।
