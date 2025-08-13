Fraud News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Fraud News: रायपुर में शेयर बाजार और क्रिप्टो ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। ( CG News ) आरोपी ने पीड़ितों को 20 महीने में निवेश की रकम का दो से तीन गुना रिटर्न देने का झांसा दिया था। लोगों से पैसा लूटने के बाद वह फरार हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे दबोचा है।