Fraud News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Fraud News: शेयर बाजार और क्रिप्टो में निवेश कर दोगुना लाभ का सपना देख रहे हैं तो आप कर्जदार बन सकते हैं या फिर ठगी का शिकार हो सकते हैं। पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 13, 2025

Fraud News: रायपुर में शेयर बाजार और क्रिप्टो ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। ( CG News ) आरोपी ने पीड़ितों को 20 महीने में निवेश की रकम का दो से तीन गुना रिटर्न देने का झांसा दिया था। लोगों से पैसा लूटने के बाद वह फरार हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे दबोचा है।

Fraud News: बड़ी निवेश पर बड़ा लाभ का लालच

इस मामले में एक आरोपी फरार है। न्यू राजेन्द्र नगर थाना में भिलाई के रहने वाले भागीरथी यादव (43) ने पुलिस में शिकायत कराई थी कि आरोपी अभिलाष मसीह और अभिषेक प्रवीण मसीह ने उन्हें और अन्य निवेशकों को शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश करने के नाम पर 2-3 गुना मुनाफा और रायपुर व अन्य शहरों में प्लॉट देने का ऑफर दिया।

इसके बदले कुल 1,11,25,000 रुपये ऐंठ लिए। इस पर पुलिस ने कमल विहार निवासी अभिलाष मसीह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, फरार अभिषेक प्रवीण मसीह की तलाश जारी है।

Updated on:

13 Aug 2025 02:39 pm

Published on:

13 Aug 2025 02:37 pm

