Golf Championship: नवा रायपुर में 3 फरवरी से होगा‌ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, देश- विदेश से 126 खिलाड़ी होंगे शामिल

भारत के जाने-माने प्रोफेशनल खिलाड़ी और विदेशों के कई प्रोफेशनल खिलाडी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे।टूर्नामेंट 1 फरवरी को प्रो-एम इवेंट के साथ शुरु होगा।इस टूर्नामेंट में 126 पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह इवेंट स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें 18-18 होल के चार राउंड होंगे. दो राउंड के बाद टॉप 50 खिलाड़ी और टाई वाले खिलाड़ी कट में जगह बनाएंगे।