Golf Championship: नवा रायपुर में 3 फरवरी से होगा‌ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, देश- विदेश से 126 खिलाड़ी होंगे शामिल

Golf Championship: इस टूर्नामेंट में 126 पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह इवेंट स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें 18-18 होल के चार राउंड होंगे।

Love Sonkar

Jan 29, 2026

Golf Championship: नवा रायपुर के फेयरवे गोल्फ एंड लैक रिज़ॉर्ट में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 126 खिलाड़ी शामिल होंगे।

यह टूर्नामेंट PGTI का 2026 सीजन का पहला टूर्नामेंट होगा, जो 3 से 6 फरवरी तक नया रायपुर के शानदार फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में खेला जाएगा।इस इवेंट के लिए प्राइज मनी जो पिछले साल पहले एडिशन में 1 करोड़ रुपये थी, इस साल दूसरे एडिशन के लिए बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

भारत के जाने-माने प्रोफेशनल खिलाड़ी और विदेशों के कई प्रोफेशनल खिलाडी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे।टूर्नामेंट 1 फरवरी को प्रो-एम इवेंट के साथ शुरु होगा।इस टूर्नामेंट में 126 पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह इवेंट स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें 18-18 होल के चार राउंड होंगे. दो राउंड के बाद टॉप 50 खिलाड़ी और टाई वाले खिलाड़ी कट में जगह बनाएंगे।

29 Jan 2026 03:11 am

29 Jan 2026 03:10 am

