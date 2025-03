Good news in Raipur: दोबारा मिला अवसर तो एक- दूसरे की जिंदगी को संवारने की खाई कसम

उजड़ी हुई गृहस्थी (ruined household) फिर से बसाने की चाह (With the desire to re-establish ) में महिला, पुरुष महामाया मंदिर (Mahamaya temple ) के सत्संग हॉल में जुटे। दिनभर अपनी पसंद के जीवन साथी (life partner ) के लिए नजरें तलाशती रहीं। विधवा, विधुर व तलाकशुदा परिचय सम्मेलन में 408 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिनमें से 28 के रिश्ते तत्काल जुड़े और 34 के बीच बातचीत आगे बढ़ी।