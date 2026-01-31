सेहत पर सवाल :1290 डॉक्टरों के पद खाली, 5 नए कॉलेजों में कहां से लाएंगे फैकल्टी

10 सरकारी समेत प्रस्तावित 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अगर शासन को डॉक्टरों की कमी दूर करनी है तो अविलंब फैकल्टी का प्रमोशन करना ही होगा। इससे फैकल्टी की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे 216 डॉक्टर प्रमोशन के लिए पात्र हैं। इनमें 110 प्रोफेसर डीन व अस्पताल अधीक्षक बनने के लिए पात्र हो गए हैं। इसके बावजूद हाल में रायगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर को डीन बना दिया गया है। ये डॉक्टर डीन बनने के लिए पात्र नहीं है। 106 डॉक्टर एसोसिएट से प्रोफेसर बनने की कतार में है। वहीं 80 डॉक्टर जून में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो जाएंगे। डॉक्टराें का समय पर प्रमोशन नहीं होने से न पीजी की सीटें बढ़ पा रही हैं और न नई सीटें मिल पा रही हैं।