T-20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर में हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़, 37.50 लाख नकद, 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त

रखब देव पाहुजा (भिलाई): मुख्य सप्लायर, पहले भी जेल जा चुका है.

पीयूष जैन (रोहिणीपुरम, रायपुर): मास्टर आईडी का खेल संभालने वाला.

जितेन्द्र कुमार कृपलानी उर्फ जित्तू (रायपुर): इलाके का पुराना सटोरिया.

दीपक अग्रवाल (बिलासपुर): सट्टे के कारोबार का अहम हिस्सा.

कमल राघवानी (गायत्री नगर, रायपुर): गिरोह का सक्रिय सदस्य.

सचिन जैन (गुढ़ियारी, रायपुर): सट्टा आईडी वितरण में शामिल.

पुलिस ने उन ग्राहकों की भी सूची तैयार कर ली है जो इन आरोपियों से आईडी लेकर सट्टा खेलते थे. जल्द ही उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.