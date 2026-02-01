Assistant Professor Recruitment: मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, इंटरव्यू शेड्यूल अब तक तय नहीं, इंतजार में अभ्यर्थी

Assistant Professor Recruitment: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सीजीपीएससी ने पिछले साल नवंबर से दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। अभी इंटरव्यू का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इंटरव्यू होने के बाद पोस्टिंग आदेश में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डॉक्टरों की भर्ती होने से खासकर 5 नए प्रस्तावित व पुराने मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।