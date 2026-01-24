New Medical Colleges: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक नियुक्तियां, चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश (photo source- Patrika)
New Medical Colleges: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए डीन और अस्पताल अधीक्षकों की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा आदेश में कहा गया है कि पांच नए मेडिकल कॉलेज जशपुर, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा में किए जाने एवं सुचारू रूप से कार्य संपादन के लिए चिकित्सकों और अधिकारियों को वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किए जाते हैं।
इन्हें मिला डीन का प्रभार: डॉ. रंजना सिंह आर्या संचालक सह प्राध्यपक अंबिकापुर मेडिलक कॉलेज को मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज, डॉ. मनोज कुमार मिंज प्राध्यापक रायगढ़ मेडिकल को कुनकुरी जशपुर मेडिकल कॉलेज, डॉ. अजय कोसम प्राध्यापक राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को कबीरधाम मेडिकल कॉलेज, डॉ. राकेश नहरेल प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज सिम्स बिलासपुर को जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज और डॉ.टीकू सिन्हा प्राध्यापक सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर को दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन का अतिरक्त प्रभार सौंपा गया है।
New Medical Colleges: इन्हें अस्पताल अधीक्षक का प्रभार: डॉ. प्रतिमा कुजूर प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को मेडिकल कॉलेज कुनकुरी जशपुर, डॉ. अरुणेश सिंह प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़, डॉ. सुरेश कुमार ठाकुर प्राध्यापक मेडिकल जगदलपुर को मेडिकल कॉलेज कबीरधाम, डॉ. एआर बेन प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज सिम्स बिलासपुर को मेडिकल कॉलेज जांजगीर-चांपा और डॉ. भगत बघेल प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज कांकेर को मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा का अतिरिक्त अस्पताल अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है।