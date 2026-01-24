New Medical Colleges: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक नियुक्तियां, चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश

इन्हें मिला डीन का प्रभार: डॉ. रंजना सिंह आर्या संचालक सह प्राध्यपक अंबिकापुर मेडिलक कॉलेज को मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज, डॉ. मनोज कुमार मिंज प्राध्यापक रायगढ़ मेडिकल को कुनकुरी जशपुर मेडिकल कॉलेज, डॉ. अजय कोसम प्राध्यापक राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को कबीरधाम मेडिकल कॉलेज, डॉ. राकेश नहरेल प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज सिम्स बिलासपुर को जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज और डॉ.टीकू सिन्हा प्राध्यापक सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर को दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन का अतिरक्त प्रभार सौंपा गया है।