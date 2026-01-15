Medical College: मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को बड़ी राहत, हर साल एनपीए लेने-छोड़ने का मिलेगा विकल्प

डॉक्टरों को हर माह 28 से 40 हजार रुपए एनपीए मिलता है। शासन ने 4 अक्टूबर 2024 को सीजीडीएमई की वेबसाइट में एनपीए लेने वाले डॉक्टरों की सूची अपलोड कर दी थी। यानी सूची सार्वजनिक की गई थी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर कॉलेजवार डॉक्टरों के नाम देख सकता है। पत्रिका को कुछ डॉक्टरों ने एनपीए लेने के बाद भी नहीं छोड़ पाने की तकनीकी समस्या बताई थी।