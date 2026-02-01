Marine Drive Raipur: मरीन ड्राइव में अब पार्किंग फ्री नहीं, बाइक पर 10 और कार पर 20 रुपए शुल्क तय

बता दें कि कांग्रेस की परिषद के दौरान गार्डन के 25 फीसदी हिस्से के व्यावसायिक उपयोग की परिपाटी शुरू की गई है। निगम के बाजार विभाग ने सबसे पहले मरीन ड्राइव को चुना है, जहां हर दिन 3 से 4 हजार लोग दिनभर में घूमने आते हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल कांप्लेक्स होने से पूरी लाइन वाहनों से भरी रहती है। इसी तरह तालाब तरफ किनारे वाहनों को रखकर लोग परिक्रमा पथ में घूमते हैं। इसे देखते हुए निगम पार्किंग शुल्क के नाम पर जेब काट रहा है।