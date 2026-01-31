31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 23 फरवरी को आर्मी भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Indian Army Women Recruitment: इंडियन आर्मी में महिला मिलिट्री पुलिस के पद पर भर्ती के लिए 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (मध्य प्रदेश) में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 31, 2026

आर्मी महिला भर्ती 23 फरवरी को (photo source- Patrika)

आर्मी महिला भर्ती 23 फरवरी को (photo source- Patrika)

Army Recruitment Rally 2026: इंडियन आर्मी में महिलाओं की भागीदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, जबलपुर (मध्य प्रदेश) महिला मिलिट्री पुलिस के पद के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली आयोजित कर रहा है। यह रिक्रूटमेंट रैली 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (M.P.) में होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से चुनी हुई महिला उम्मीदवार हिस्सा लेंगी।

Army Recruitment Rally 2026: कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, इंडियन आर्मी ने 30 जून, 2025 और 10 जुलाई, 2025 के बीच एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) किया था। सिर्फ़ इस एग्जाम में सफल घोषित महिला कैंडिडेट को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा।

24 फरवरी को होगी चिकित्सकीय जांच

रिक्रूटमेंट रैली के दौरान फिजिकल एफिशिएंसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट पास करने वाली महिला कैंडिडेट्स का 24 फरवरी, 2026 को आर्मी हॉस्पिटल, जबलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी कन्फर्म होगा जब वे मेडिकली फिट पाई जाएंगी। रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेने वाली एलिजिबल महिला कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेज दिए गए हैं।

कैंडिडेट्स को निर्देश दिया गया है कि वे रैली साइट पर अपने एडमिट कार्ड, सभी ओरिजिनल एजुकेशनल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, और अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल फोन ज़रूर लाएं।

Army Recruitment Rally 2026: प्रदेश की बेटियों के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर

महिला आर्मी पुलिस भर्ती रैली छत्तीसगढ़ की युवा महिलाओं को अनुशासन, सम्मान और देश की सेवा से जुड़े करियर को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका देती है। बड़ी संख्या में चुने गए उम्मीदवारों के भाग लेने से, यह इवेंट राज्य स्तर पर खास महत्व रखता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 06:12 pm

Published on:

31 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 23 फरवरी को आर्मी भर्ती, जल्द करें अप्लाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गरीब मरीजों को मिलेगी राहत: बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

गरीब मरीजों को मिलेगी राहत: बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई
रायपुर

T-20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर में हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़, 37.50 लाख नकद, 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त

online satta expose in raipur
रायपुर

सेहत पर सवाल :1290 डॉक्टरों के पद खाली, 5 नए कॉलेजों में कहां से लाएंगे फैकल्टी

सेहत पर सवाल :1290 डॉक्टरों के पद खाली, 5 नए कॉलेजों में कहां से लाएंगे फैकल्टी
रायपुर

CG News: फरवरी में कवासी लखमा को जमानत मिलने की उम्मीद, PCC चीफ दीपक बैज का दावा

कवासी लखमा को फरवरी में जमानत मिलेगी (photo source- Patrika)
रायपुर

Rajim Kalpa Kumbh: राजिम कल्प कुंभ से पहले हंगामा, मनमानी वसूली के आरोपों पर छोटे व्यापारियों ने दिया धरना

राजिम कल्प कुंभ की शुरूआत से पहले हंगामा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.