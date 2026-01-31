छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 23 फरवरी को आर्मी भर्ती, जल्द करें अप्लाई

रिक्रूटमेंट रैली के दौरान फिजिकल एफिशिएंसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट पास करने वाली महिला कैंडिडेट्स का 24 फरवरी, 2026 को आर्मी हॉस्पिटल, जबलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी कन्फर्म होगा जब वे मेडिकली फिट पाई जाएंगी। रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेने वाली एलिजिबल महिला कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेज दिए गए हैं।