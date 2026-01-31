छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 23 फरवरी को आर्मी भर्ती, जल्द करें अप्लाई

आर्मी महिला भर्ती 23 फरवरी को (photo source- Patrika)
Army Recruitment Rally 2026: इंडियन आर्मी में महिलाओं की भागीदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, जबलपुर (मध्य प्रदेश) महिला मिलिट्री पुलिस के पद के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली आयोजित कर रहा है। यह रिक्रूटमेंट रैली 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (M.P.) में होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से चुनी हुई महिला उम्मीदवार हिस्सा लेंगी।
महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, इंडियन आर्मी ने 30 जून, 2025 और 10 जुलाई, 2025 के बीच एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) किया था। सिर्फ़ इस एग्जाम में सफल घोषित महिला कैंडिडेट को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा।
रिक्रूटमेंट रैली के दौरान फिजिकल एफिशिएंसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट पास करने वाली महिला कैंडिडेट्स का 24 फरवरी, 2026 को आर्मी हॉस्पिटल, जबलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी कन्फर्म होगा जब वे मेडिकली फिट पाई जाएंगी। रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेने वाली एलिजिबल महिला कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेज दिए गए हैं।
कैंडिडेट्स को निर्देश दिया गया है कि वे रैली साइट पर अपने एडमिट कार्ड, सभी ओरिजिनल एजुकेशनल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, और अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल फोन ज़रूर लाएं।
महिला आर्मी पुलिस भर्ती रैली छत्तीसगढ़ की युवा महिलाओं को अनुशासन, सम्मान और देश की सेवा से जुड़े करियर को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका देती है। बड़ी संख्या में चुने गए उम्मीदवारों के भाग लेने से, यह इवेंट राज्य स्तर पर खास महत्व रखता है।
