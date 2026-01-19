बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती…

दंतेवाड़ा प्लेसमेंट कैंप में ऑडिट असिस्टेंट (02 पद) और रिसेप्शनिस्ट (01 पद) के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा (रिज्यूमे) के साथ निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों जिलों में आयोजित होने वाला प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।