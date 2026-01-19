19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती…

CG Job Fair: रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सोमवार 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और जांजगीर-चांपा जिलों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती...(photo-patrika)

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती...(photo-patrika)

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सोमवार 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और जांजगीर-चांपा जिलों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से बेरोजगार युवा निजी कंपनियों द्वारा निकाली गई भर्तियों में सीधे शामिल होकर रोजगार पाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

CG Job Fair: जांजगीर-चांपा में रोजगार का अवसर

जांजगीर-चांपा जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप लाइवलीहुड कॉलेज परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय, जांजगीर में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा।

20 पदों पर होगी भर्ती, 15 हजार तक वेतन

प्लेसमेंट कैंप में पेरेनियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र भाग लेगी। कंपनी द्वारा डीजी ऑपरेटर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आईटीआई (डीजल मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को 13,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना एसईसीएल, बिलासपुर में होगी।

रोजगार पंजीयन अनिवार्य

इच्छुक युवाओं को प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए जिला रोजगार कार्यालय का वैध रोजगार पंजीयन कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना रोजगार पंजीयन के प्लेसमेंट कैंप में भाग लेना संभव नहीं होगा। साथ ही सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति भी लाना जरूरी है।

दंतेवाड़ा में भी आज लगेगा प्लेसमेंट कैंप

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दंतेवाड़ा द्वारा भी सोमवार को प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में RCC एंड एसोसिएट, दंतेवाड़ा द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

ऑडिट असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट पदों पर भर्ती

दंतेवाड़ा प्लेसमेंट कैंप में ऑडिट असिस्टेंट (02 पद) और रिसेप्शनिस्ट (01 पद) के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा (रिज्यूमे) के साथ निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों जिलों में आयोजित होने वाला प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 09:58 am

Published on:

19 Jan 2026 09:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती…

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आज शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी बंद

Power Cut Alert: आज शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी बंद, जानें कहा-कहा रहेगा अँधेरा?(photo-patrika)
रायगढ़

श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं! जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज

औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्ती (photo source- Patrika)
रायगढ़

Road Accident: सड़क पर खून, गांव में मातम… इस जिले में 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़ में 4 लोगों की मौत (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… 17 जनवरी तक मिलेगी राहत

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)
रायगढ़

Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार की जबरदस्त टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की गई जान

कार की ठोकर से स्कूटी सवार 2 की मौत (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.