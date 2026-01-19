बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती...(photo-patrika)
CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सोमवार 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और जांजगीर-चांपा जिलों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से बेरोजगार युवा निजी कंपनियों द्वारा निकाली गई भर्तियों में सीधे शामिल होकर रोजगार पाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
जांजगीर-चांपा जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप लाइवलीहुड कॉलेज परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय, जांजगीर में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा।
प्लेसमेंट कैंप में पेरेनियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र भाग लेगी। कंपनी द्वारा डीजी ऑपरेटर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आईटीआई (डीजल मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को 13,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना एसईसीएल, बिलासपुर में होगी।
इच्छुक युवाओं को प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए जिला रोजगार कार्यालय का वैध रोजगार पंजीयन कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना रोजगार पंजीयन के प्लेसमेंट कैंप में भाग लेना संभव नहीं होगा। साथ ही सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति भी लाना जरूरी है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दंतेवाड़ा द्वारा भी सोमवार को प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में RCC एंड एसोसिएट, दंतेवाड़ा द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।
दंतेवाड़ा प्लेसमेंट कैंप में ऑडिट असिस्टेंट (02 पद) और रिसेप्शनिस्ट (01 पद) के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा (रिज्यूमे) के साथ निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों जिलों में आयोजित होने वाला प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग