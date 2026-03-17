CG News: रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा, ट्रेन से कटकर आरक्षक की मौत

मृत आरक्षक का नाम सुजीत मिंज बताया जा रहा है। आरक्षक सुजीत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ था। बताया जा रहा है कि, रेलवे पटरी पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस समय उन्होंने हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन रखी थी, जिससे यह और भी रहस्यमय हो जाता है कि वे किस उद्देश्य से घर से निकले थे।