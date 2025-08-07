IIM Raipur: आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर प्रो. रामकुमार काकानी ने दिया इस्तीफा, कारणों पर साधी चुप्पी

IIM Raipur: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रायपुर के डायरेक्टर प्रो. रामकुमार काकानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आने के बाद संस्थान में हलचल मच गई है। इस्तीफे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है और प्रो. काकानी ने भी इसके पीछे का कारण बताने से इनकार कर दिया है।
प्रो. काकानी ने बताया कि उन्होंने 22 जुलाई को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था और तब से वे नोटिस पीरियड पर थे। उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि वह पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा कि वे इस्तीफे के कारण पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
हालांकि अचानक उनका इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय व्यक्तिगत कारणों, प्रशासनिक मतभेद, या किसी अन्य परिस्थिति से प्रेरित है। IIM प्रबंधन की ओर से भी फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि संस्थान के अगले डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है और नेतृत्व परिवर्तन से संस्थान की दिशा और कार्य प्रणाली में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।