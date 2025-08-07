IIM Raipur: आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर प्रो. रामकुमार काकानी ने दिया इस्तीफा, कारणों पर साधी चुप्पी

हालांकि अचानक उनका इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय व्यक्तिगत कारणों, प्रशासनिक मतभेद, या किसी अन्य परिस्थिति से प्रेरित है। IIM प्रबंधन की ओर से भी फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि संस्थान के अगले डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है और नेतृत्व परिवर्तन से संस्थान की दिशा और कार्य प्रणाली में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।