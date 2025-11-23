IND vs SA Match: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट मिनटों में बिके, पोर्टल हुआ ठप, कल से फिजिकल टिकट

बुकिंग कराने वाले दर्शकों को 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से फिजिकल टिकट (हार्ड कापी) प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इंडोर स्टेडियम में बुकिंग एजेंसी की ओर से 8 काउंटर बनाए गए हैं। टिकट बुकिंग अमाउंट का क्यूआर कोड स्कैन कर बुकिंग वालों को टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा मैच के दो-तीन दिन पहले स्टेडियम के पास भी फिजिकल टिकट देने के लिए काउंटर खोले जाएंगे। 2 दिसंबर तक फिजिकल टिकट वितरित किए जाएंगे। मैच के दिन फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे।