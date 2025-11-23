Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

IND vs SA Match: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट मिनटों में बिके, पोर्टल हुआ ठप, कल से फिजिकल टिकट

IND vs SA Match: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर प्रदेशवासियों में जबर्दस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दरअसल बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में सभी टिकट बिक गए…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 23, 2025

ind vs SA ODI Match in raipur

भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट मिनटों में बिके ( Photo - Patrika )

IND vs SA Match in Raipur: रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए प्रदेशवासियों में जबर्दस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ( CG News ) नतीजा यह है कि बुकिंग शुरू होने के चंद मिनटों में ही सभी टिकट बिक गए। इस दौरान पोर्टल भी ठप हो गया। कई लोगों को निराशा हुई। बुकिंग एजेंसी www. ticketgenie और in Ticketgenie में सभी कैटेगरी के टिकट सोल्ड आउट दिखा रहे हैं।

IND vs SA Match: डे-नाइट खेला जाएगा मुकाबला

यह मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे से डे-नाइट मुकाबला खेला जाएगा। जनरल की पांच कैटेगरी के टिकट बुकिंग शुरू होने के 15-20 मिनट के भीतर ही बिक गए। वहीं, वीआईपी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के टिकट भी सोल्ड आउट शो हो रहे हैं। अब बुकिंग एजेंसी में टिकट बुकिंग बंद हो गई है। सीएससीएस के अनुसार बिक्री के लिए जारी सभी कैटेगरी के टिकट बुक हो चुके हैं।

2 वनडे शृंखला का दूसरा मैच रायपुर में

छात्रों को ऑफलाइन टिकटें कल… केवल छात्रों को ऑफलाइन टिकट 24 नवंबर से सुबह 10 बजे बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में बेचे जाएंगे। इसके लिए अलग से काउंटर बनाया जा रहा है। परिचय पत्र दिखाने पर छात्र 800 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। छात्र एक परिचय पत्र पर एक टिकट ही खरीद सकेंगे। जनरल कैटेगरी की 1500 रुपए की कीमत वाली लगभग 1500 सीटों का कोटा छात्रों के लिए आरक्षित है।

कल से दिए जाएंगे फिजिकल टिकट

बुकिंग कराने वाले दर्शकों को 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से फिजिकल टिकट (हार्ड कापी) प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इंडोर स्टेडियम में बुकिंग एजेंसी की ओर से 8 काउंटर बनाए गए हैं। टिकट बुकिंग अमाउंट का क्यूआर कोड स्कैन कर बुकिंग वालों को टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा मैच के दो-तीन दिन पहले स्टेडियम के पास भी फिजिकल टिकट देने के लिए काउंटर खोले जाएंगे। 2 दिसंबर तक फिजिकल टिकट वितरित किए जाएंगे। मैच के दिन फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे।

एक राउंड फिर बुकिंग…सीएससीएस के अनुसार पहले राउंड के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। कुछ टिकट तकनीकी फाल्ट के कारण रद्द भी हो सकते हैं। बुकिंग एजेंसी बुक सीटों की गिनती कर रही है। इसके बाद शेष टिकटों की बुकिंग एक बार फिर शुरू हो सकती है।

Updated on:

23 Nov 2025 12:51 pm

Published on:

23 Nov 2025 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur

रायपुर

छत्तीसगढ़

