IT Raid: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी... 2.50 करोड़ कैश बरामद, दस्तावेज में मिले काली कमाई के सुराग

IT Raid: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी... 2.50 करोड़ कैश बरामद, दस्तावेज में मिले काली कमाई के सुराग

रायपुरPublished: Mar 22, 2024 08:08:54 am Submitted by: Kanakdurga jha

IT Raid In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कारोबारियों पर छापा मारा। इस छापेमार कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम ने 2.50 करोड़ कैश बरामद किए है।

IT Raid In Chhattisgarh: आयकर विभाग ने रायपुर और राजनांदगांव के रियल एस्टेट कारोबारी और फाइनेंस ब्रोकर के 7 ठिकानों पर गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे एक साथ छापे की कार्रवाई की, इसमें रायपुर स्थित 6 और राजनांदगांव स्थित 1 ठिकाने से शामिल है। (IT Raid) इस समय रायपुर के कटोरा तालाब, देवेन्द्र नगर, रामसागरपारा, वीआईपी रोड स्थित लाविस्टा और एक पेट्रोल पंप और राजनांदगांव में तलाशी चल रही है। प्राथमिक जांच के दौरान करोडों रुपए के प्राॅपर्टी के लेनदेन, विभिन्न कारोबार में निवेश करने, ब्याज पर रकम उधार देने और कारोबारियों को फंडिग करने के इनपुट मिले है। (IT Raid in chhattisgarh)