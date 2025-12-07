Tomer Case in CG: रायपुर में करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन! सूदखोर तोमर केस पर उबाल, जानें क्या है इनकी 8 मांगे…

Tomer Case in CG: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सूदखोर तोमर बंधु प्रकरण को लेकर शनिवार को राजपूत करणी सेना की प्रस्तावित महापंचायत से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेशभर से पहुंच रहे करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विभिन्न स्थानों से रोककर हिरासत में ले लिया है। कई पदाधिकारियों को थानों में बिठाया गया है, जबकि बाकी जिलों से कार्यकर्ताओं के रायपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है।