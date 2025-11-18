CG News: मेडिकल कॉलेजों में 125 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती, पद खाली 332

कुल स्वीकृत पद इस तरह

पद स्वीकृत खाली

प्रोफेसर 241 117

एसो. प्रोफेसर 399 196

असि. प्रोफेसर 644 332

सीनियर रेसीडेंट 518 375

(डीएमई कार्यालय के अनुसार)

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की स्थिति

कॉलेज पद स्वीकृत खाली

रायपुर प्रोफेसर 38 01

एसो. प्रोफेसर 91 29

असि. प्रोफेसर 166 76

बिलासपुर प्रोफेसर 24 10

एसो. प्रोफेसर 63 33

असि. प्रोफेसर 93 45

जगदलपुर प्रोफेसर 22 04

एसो. प्रोफेसर 33 11

असि. प्रोफेसर 50 29

रायगढ़ प्रोफेसर 22 11

एसो. प्रोफेसर 19 05

असि. प्रोफेसर 40 17

राजनांदगांव प्रोफेसर 23 13

एसो. प्रोफेसर 30 14

असि. प्रोफेसर 50 37

अंबिकापुर प्रोफेसर 19 06

एसो. प्रोफेसर 26 10

असि. प्रोफेसर 40 06

कांकेर प्रोफेसर 24 21

एसो. प्रोफेसर 33 28

असि. प्रोफेसर 46 34

कोरबा प्रोफेसर 24 21

एसो. प्रोफेसर 33 23

असि. प्रोफेसर 46 22

महासमुंद प्रोफेसर 24 17

एसो. प्रोफेसर 33 13

असि. प्रोफेसर 46 26

दुर्ग प्रोफेसर 21 13

एसो. प्रोफेसर 38 30

असि. प्रोफेसर 67 40