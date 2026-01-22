राजधानी में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री पार, मौसम विभाग ने धुंध को लेकर किया अलर्ट

यह सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है। 22 जनवरी को रायपुर में धुंध छाने की संभावना है। ठंड चला चली की बेला में है। जनवरी को बीतने में महज 10 दिन बाकी हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक उतर आया था। यह इस माह का सबसे कम तापमान रहा। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में ठंड में हल्की कमी आई है। अंबिकापुर में पिछले दो दिन से रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। पिछले 58 दिन तक न्यूनतम तापमान इससे कम रहा।