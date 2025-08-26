CG Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून की एक्टिविटी होगी तेज, अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार

मानसूनी रेखा बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बस्तर संभाग और उससे लगे जिले में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, कोरिया में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।