CG Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून की एक्टिविटी होगी तेज, अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार

CG Weather: छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कल से बारिश की एक्टिविटी में तेजी आ सकती है।रविवार को सभी 5 संभागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।
इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान बिलासपुर में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है. वहीं एक द्रोणिका हरियाणा से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के केंद्र तक समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी ऊपर तक बनी हुई है।
मानसूनी रेखा बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बस्तर संभाग और उससे लगे जिले में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, कोरिया में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं सुकमा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर में हलकी वर्षा की संभावना बनी हुई हैं। यहां यलो अलर्ट जारी किया गया है।