अब जीने लायक नहीं हैं छत्तीसगढ़ के ये शहर, बन चुके हैं जहरीले गैसों का हॉटस्पॉट

रायपुर. Most polluted city in the world 2019: पर्यावरण की स्थिति पूरी दुनियां में दिन-ब-दिन बत्तर होती जा रही है। दुनियां के तमाम देश प्रदुषण की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत (most polluted city in india 2019) के भी कई शहर प्रदुषण की मार झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दो शहर भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है।

प्रदेश के कोरबा और रायगढ़ को दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट जानी मानी संस्था ग्रीनपीस ने जारी किया है।ये रिपोर्ट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के आंकड़ों को आधार कर तैयार की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा के हालात सबसे ज्यादा खराब बताए गए हैं।

अन्य इलाके भी हो रहे प्रभावित

छत्तीसगढ़ के इन दो शहरों के प्रदूषित होने का असर आस पास के शहरों में भी हो रहा है। ग्रीनपीस के एनओ 2 उपग्रह डेटा के विश्लेषण में दावा किया गया है कि परिवहन और औद्योगिक क्लस्टर देश के सबसे खराब नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) हॉट स्पॉट के हालात पैदा कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में सिंगरौली, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ओडिशा में तलचर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गुजरात में मुंद्रा और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर शामिल हैं।

प्रदूषण की वजह

रिपोर्ट के अनुसार कोयला आधारित बिजली संयंत्र इस तरह के प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। ग्रीनपीस द्वारा जारी एयर पॉल्यूशन ग्लोबल सिटीज रैंकिंग में पाया गया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत में स्थित हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का कोरबा भी शामिल है। स्थिति ये है कि दुनिया की 91 फिसदी आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश और तय मानकों से बेहद खराब वातावरण में रह रही है।