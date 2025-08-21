NEET PG स्टेट टॉपर डॉ. खुशी ने खोले राज, बोलीं- रॉन्ग डायरी और कंसिस्टेंसी से मिली सफलता

ताबीर हुसैन. नीट पीजी ( NEET PG Topper ) परीक्षा में देशभर में 225वीं रैंक लाने वाली डॉ. खुशी ने साबित कर दिया कि निरंतर मेहनत और सही रणनीति से सफलता हासिल की जा सकती है। मेडिकल की पढ़ाई के पहले वर्ष से ही उन्होंने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखी और अपने प्रयासों को धीरे-धीरे बढ़ाया। ( CG News ) परिवार का सहयोग, कोचिंग का मार्गदर्शन और खुद की ‘रॉन्ग डायरी’ बनाए रखने जैसी आदतों ने उन्हें प्रतियोगिता की कठिन राह पर मजबूती दी। अपनी उपलब्धि पर उन्होंने सबसे पहले परिवार के साथ खुशी साझा की। उनसे हुई बातचीत के खास अंश-