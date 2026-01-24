CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने हड़ताल के समय बनी सहमति के अनुसार तीन माह के भीतर लंबित मांगों के निराकरण का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र पूरा करने की प्रक्रिया होगी। साथ ही इस संबंध में मिशन संचालक को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।