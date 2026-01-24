24 जनवरी 2026,

रायपुर

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा

CG News: एनएचएम कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर अंक दिए जाने सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। मंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

रायपुर

Love Sonkar

Jan 24, 2026

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने हड़ताल के समय बनी सहमति के अनुसार तीन माह के भीतर लंबित मांगों के निराकरण का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र पूरा करने की प्रक्रिया होगी। साथ ही इस संबंध में मिशन संचालक को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रेड पे निर्धारण, नई मानव संसाधन नीति लागू करने, चिकित्सा परिचर्या सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित भर्तियों में एनएचएम कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर अंक दिए जाने सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। मंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी और प्रदेश प्रवक्ता पूरन दास ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री से हुई चर्चा सकारात्मक रही। मंत्री कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और जल्द ठोस निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। मुलाकात के दौरान प्रदेश महासचिव कौशलेश तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी पुरन दास, डॉ. आलोक शर्मा, दिनेश खार्कवाल, अमृत राव भोसले सहित अन्य एनएचएम कर्मचारी मौजूद रहे।

24 Jan 2026 12:36 am

