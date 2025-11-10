अब 200 यूनिट तक मिलेगा हाफ बिजली बिल का फायदा, हर महीने 500 रुपए तक सस्ता होगा बिल…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक आम बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। अब 100 की जगह 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इससे 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 400-500 रुपए तक प्रतिमाह बिल में राहत मिल सकती है।