अब 200 यूनिट तक मिलेगा हाफ बिजली बिल का फायदा, हर महीने 500 रुपए तक सस्ता होगा बिल...(photo-patrika)
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक आम बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। अब 100 की जगह 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इससे 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 400-500 रुपए तक प्रतिमाह बिल में राहत मिल सकती है।
वर्तमान में उपभोक्ताओं को केवल 100 यूनिट खर्च करने पर ही हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार ऐसा आम उपभोक्ताओं की नाराजगी कम करने के लिए काम कर रही है। पावर कंपनी के अधिकारी खर्च-व्यय का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगली होने वाली कैबिनेट की बैठक में हाफ बिजली बिल योजना के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव का स्वीकृति मिल सकती है। शेषञ्चपेज १०
15 लाख से ज्यादा उपभोक्ता सिंगल फेस कनेक्शन वाले हैं और उनकी खपत करीब 100-200 यूनिट के बीच प्रतिमाह होती है। ऐसे में हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा 100 से 200 करने पर ऐसे उपभोक्ताओं लाभ मिल सकता है। एकल बत्ती योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसदी छूट जारी रहेगी।
इससे पहले 2019 में भूपेश सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 400 यूनिट तक खपत लागू थी। यानि 400 यूनिट खर्च करने पर 200 यूनिट बिजली खर्च का ही भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा ये नियम था कि 401 से ज्यादा खर्च करने पर 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, शेष खपत का पूरा भुगतान करना पड़ता था।
उपभोक्ताओं को छूट का दायरा सीमित होने पर भारी भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। 400 यूनिट बिजली खपत का बिजली बिल पहले करीब 1000 रुपए तक आता था, जो छूट खत्म होने के बाद अब सितंबर माह में करीब 2100 रुपए से ज्यादा आया है। सीधे-सीधे 1100 से ज्यादा बिजली बिल का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा।
हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कई तरह की मांग आई हैं। परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी यह प्रारंभिक स्तर पर है।
उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ अब 200 यूनिट तक की खपत पर देने की तैयारी। 201 यूनिट से ऊपर खर्च पर इस योजना का लाभनहीं मिलेगा। पूरा भुगतान करना होगा।
CSPDL
0-100 4.10
101-200 4.20
201-400 5.60
401-600 6.६0
601+ 8.30
