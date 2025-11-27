पालक, बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे PM मोदी, रायपुर में रहेंगे तीन दिन, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर दौरा ( Image Source - Patrika )
PM Modi in Raipur:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में दूसरी बार रायपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम नए स्पीकर हाउस एम-1 में ठहरेंगे। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी पालक, पत्तागोभी और फूलगोभी के साथ मेथी, सरसों और बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे। पीएम प्रवास को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है।
पहले यह सूचना थी कि पीएम मोदी और गृहमंत्री 28 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। वहीं, आज गृहमंत्री के तय कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। गृहमंत्री आज ही रात विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को इस बदलाव की आधिकारिक सूचना भेज दी गई है। अमित शाह, वित्त मंत्री आवास एम-11 में ठहरेंगे। बंगले को वीवीआईपी मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी छत्तीसगढ़ आएंगे, जिनके लिए नवीन सर्किट हाउस में कमरा तैयार कर लिया गया है। वीवीआईपी के लिए यहां छह रूम बनाए गए हैं। इनके साथ डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, आईबी चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग