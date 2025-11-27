पालक, बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे PM मोदी, रायपुर में रहेंगे तीन दिन, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

PM Modi in Raipur:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में दूसरी बार रायपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम नए स्पीकर हाउस एम-1 में ठहरेंगे। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी पालक, पत्तागोभी और फूलगोभी के साथ मेथी, सरसों और बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे। पीएम प्रवास को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है।