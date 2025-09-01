Kedar Singh: नहीं रहे छत्तीसगढ़ की आत्मा को शब्दों में पिरोने वाले कवि केदार सिंह

कवि मीर अली मीर ने कहा कि रचनाकार और कवि केदार सिंह परिहार का जाना साहित्य जगत के लिए बड़ी क्षति है। वे प्रखर व्यक्तित्व व तेज तर्रार थे। अपने ढंग से अपनी कविताओं को कहते थे। अक्सर कवि समेलनों और परिवारिक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात होती थी। कई मंचों पर उनके साथ कविता पढ़ने का मौका मिला। हमेशा हमारी बात गीत और कविताओं पर होती थी। हमेशा अपने अनुभव बताते थे। वे व्यक्तित्व और व्यक्तिगत दोेनों में अलग थे। वे सपन्न किसान थे और मालगुजारों की तरह रहते थे। हमेशा उनके साथ उनके गांव के लोग होते थे।