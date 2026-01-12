CG News: रायपुर सेंट्रल जेल में साधना, कैदी को मुंहजबानी याद है श्रीमद्भगवद्गीता के 700 श्लोक, रचा इतिहास

राज्य में पिछले 5 साल से गीतापरिवार द्वारा संस्कृत का अध्ययन कराया जा रहा है। रायपुर गरियाबंद, धमतरी जेल में कैदियों के साथ ही वृद्धाश्रम, बालगृह सहित अन्य स्थानों में गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा में सफल होने वाले को प्रमाणपत्र दिया जाता है। बता दें कि गीता परिवार की स्थापना 40 साल पहले अयोध्या स्थित भगवान राम मंदिर के ट्रस्टी गोविंद देव गिरी महाराज द्वारा (1986 में) महाराष्ट्र के संगमनेर में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और भगवद गीता की शिक्षा देना है। यह आज विश्व के 180 देशों के साथ ही भारत के 9 राज्य में 19 भाषाओं में इसका संचालन किया जाता है।