Protest News .... यूथ हब चौपाटी हटाने का पुरजोर विरोध, थाने में दो घंटे धरना, नारेबाजी

साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी हटाए जाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरोध में युवा कांग्रेस के नेताओं ने विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी, जिसे लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को इसके विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने सरस्वती नगर थाने का घेराव किया। साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी हटाकर वहां नालंदा 2 का बोर्ड लगा दिया गया था। इसमें विधायक मूणत का फोटो भी लगा था, जिस पर युवा कांग्रेस के नेताओं ने कालिख पोत दी थी।