Protest: मंत्री बंगले के सामने प्रदर्शन कर रही महिला ने पिया फिनाइल, अस्पताल में भर्ती

रायपुर. गृहमंत्री विजय शर्मा के सरकारी बंगले के सामने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रही महिला ने फिनाइल पीकर आत्म हत्या की कोशिश की। जिसके बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में महिला को आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

Aug 23, 2025

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तूता धरना स्थल भेज दिया

दरअसल, दो दिनों से अनुकंपा की मांग कर रही महिलाएं दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रही हैं। इसी को लेकर प्रदेशभर से बड़ी संख्या में महिलाएं गृहमंत्री शर्मा के सरकारी बंगले के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहीं थीं। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को खदड़ते हुए बस में भरना शुरू किया। इस बीच प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इसी दौरान दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ की अध्यक्ष ने फिनाइल पी लिया, जिससे मौके पर उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल उन्हें मेकाहारा में भर्ती कराया गया। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तूता धरना स्थल भेज दिया।

नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने अवकाश लेकर किया प्रदर्शन

रायपुर. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी सड़कों पर उतरे। कर्मचारियों के आंदोलन का असर जिला से लेकर संचालनालय स्तर पर भी दिखाई दिया। इंद्रावती भवन से लेकर प्रदेशभर के शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी शिक्षक एवं कर्मचारियों ने अवकाश लेकर फेडरेशन के आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई हुई।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी के मार्गदर्शन में रायपुर में कलम बंद, काम बंद आंदोलन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जिला संयोजक पीतांबर पटेल एवं नवा रायपुर विभागाध्यक्ष कार्यालय के अध्यक्ष जय कुमार साहू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी प्रकार सभी जिलों में प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की।

यह हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो।
  • प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ मिले। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण हो।
  • सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान मिले।
  • नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति मिले।
  • अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण किया जाए।
  • प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
  • अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जाए।
  • दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।

