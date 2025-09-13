Public news: एक्सप्रेस-वे टेमरी से माना वीआईपी रोड का ऐलिवेटेड कॉरिडोर भूअर्जन में फंसा

रेलवे स्टेशन से जगदलपुर रोड को जोड़ते हुए 11 किमी एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया गया है। यह सड़क सीधे एयरपोर्ट और नवा रायपुर को जोड़ती है। इसी एक्सप्रेस-वे रोड पर टेमरी गांव से माना वीआईपी सड़क मार्ग पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। यह काम होने पर आवाजाही काफी सुगम होगी। क्योंकि इस रोड से एयरपोर्ट को जोड़ते हुए सिक्सलेन रोड का भी निर्माण होने से राजधानी के लोगों के साथ ही जिला मुख्यालयों से आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। क्योंकि लोग सीधे एयरपोर्ट और नवा रायपुर पहुंचेंगे और इसी मार्ग से वापस होंगे, लेकिन भूअर्जन का ऐसा पेंच फंसा हुआ है कि दो साल बाद भी यह तय नहीं हुआ कि निर्माण कब शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों का कहना है कि निर्माण के दायरे में दोनों तरफ भूअर्जन की स्थिति बन रही है। शहर का आउटर क्षेत्र होने से अवैध प्लाॅटिंग हुई है। इसलिए जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया राजस्व विभाग अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। जबकि ये काम होने पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।