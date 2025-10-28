Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

20 IPS, 100 एडिशन SP व DSP रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान

Rajyotsava 2025: राज्योत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तगड़ा इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इसकी जिम्मेदारी 20 आईपीएस, 100 एडिशन एसपी व डीएसपी को दिए हैं..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 28, 2025

Rajyotsava 2025 raipur

20 आईपीएस, 100 एडिशन एसपी व डीएसपी रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी ( Photo - Patrika )

Rajyotsava 2025 Raipur: राज्योत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नवा रायपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 20 आईपीएस, 100 एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी समेत 5 हजार जवानों की नवा रायपुर के चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी। ( CG News ) एडीजी रैंक के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों की मॉनीटरिंग करेंगे। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। बता दें कि आगामी 1 से 5 नवंबर तक मनाए जा रहे राज्योत्सव में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रायपुर पहुंचेंगे। इसे लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

Rajyotsava 2025: अलग-अलग सेक्टर में अफसरों की ड्यूटी

एएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि अलग-अलग सेक्टर में अफसरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भी पुलिस बल बुलाया जाएगा। जगह-जगह बैरिकेटिंग की जाएगी। पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भी भीड़ के बीच तैनात किए जाएंगे।

अफसरों ने किया निरीक्षण

राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, एसएसी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन प्रतिदिन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।सोमवार रात को भी अफसरों की टीम ने नवा रायपुर में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का जायजा लिया।

जहां-जहां मोदी जाएंगे वहां खास इंतजाम

जानकारी के अनुसार, पुलिस बल को अलग-अलग रूट पर तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पीएम मोदी नवा रायपुर स्थित सत्य साईं अस्पताल, शांति शिखर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम, अटलजी की प्रतिमा का अनावरण, राज्योत्सव स्थल पर जाएंगे। इसलिए हर रूट पर पुलिस का बल तैनात रहेगा। वीआईपी रूट, सेपरेट रूट, पब्लिक रूट पर ज्यादा फोकस होगा। अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पुलिस का डॉग स्क्वॉड भी तैनात रहेगा।

28 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 20 IPS, 100 एडिशन SP व DSP रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान

