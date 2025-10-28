20 IPS, 100 एडिशन SP व DSP रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान

Rajyotsava 2025 Raipur: राज्योत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नवा रायपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 20 आईपीएस, 100 एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी समेत 5 हजार जवानों की नवा रायपुर के चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी। ( CG News ) एडीजी रैंक के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों की मॉनीटरिंग करेंगे। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। बता दें कि आगामी 1 से 5 नवंबर तक मनाए जा रहे राज्योत्सव में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रायपुर पहुंचेंगे। इसे लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।