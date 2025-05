Residential colony in Raipur: बुलडोजर चला तो मिलीभगत पर से पर्दा हटा

राजधानी रायपुर में (In the capital Raipur) रायपुर विकास प्राधिकरण ( Raipur Development Authority) की सबसे बड़ी 1600 एकड़ की आवासीय कॉलोनी कौशल्या माता विहार के सेक्टर 11ए (Sector 11A of Kaushalya Mata Vihar) से लगी हुई सरकारी जमीन बेचने और उसमें मकान बनवाने के खेल में दो साल से दलाल सक्रिय रहे। बुलडोजर चलने के साथ ही जिम्मेदारों के ऊपर से मिलीभगत का पर्दा भी हटा।