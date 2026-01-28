Result: हैल्थ साइंस विवि ने जारी किया रीवेल का रिजल्ट, थोक में फेल छात्राएं हुईं पास, 130 का रिजल्ट बदला

हैल्थ साइंस विवि ने रीवेल का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसके बाद रिजल्ट से असंतुष्ट छात्राओं ने रीवेल के लिए आवेदन किया था। ये भी सोचने वाली बात ये है कि आखिर फेल छात्राएं थोक में पास कैसे हो गई? क्या पहले किया गया परचों का मूल्यांकन सही नहीं हुआ।