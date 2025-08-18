Raipur News: सिंगर पवनदीप राजन और गीता रबारी ने दी राजधानी में प्रस्तुति, बोले-फैंस की दुआएं और परिवार ही मेरी ताकत

Raipur News: भारतीय संगीत की दुनिया आज नए प्रयोगों और तकनीक के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मंच पर गूंजते लाइव सुर हैं, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई चुनौतियां। राजधानी में आयोजित दही हांडी महोत्सव के मंच पर जब इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और गुजरात की प्रसिद्ध लोकगायिका गीता बेन रबारी ने प्रस्तुति दी, तो श्रोताओं ने सुर और भक्ति का संगम महसूस किया।