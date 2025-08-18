Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: सिंगर पवनदीप राजन और गीता रबारी ने दी राजधानी में प्रस्तुति, बोले-फैंस की दुआएं और परिवार ही मेरी ताकत

Raipur News: दही हांडी महोत्सव के मंच पर जब इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और गुजरात की प्रसिद्ध लोकगायिका गीता बेन रबारी ने प्रस्तुति दी, तो श्रोताओं ने सुर और भक्ति का संगम महसूस किया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

Raipur News: सिंगर पवनदीप राजन और गीता रबारी ने दी राजधानी में प्रस्तुति, बोले-फैंस की दुआएं और परिवार ही मेरी ताकत
सिंगर पवनदीप राजन और गीता रबारी ने दी राजधानी में प्रस्तुति (Photo Patrika)

Raipur News: भारतीय संगीत की दुनिया आज नए प्रयोगों और तकनीक के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मंच पर गूंजते लाइव सुर हैं, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई चुनौतियां। राजधानी में आयोजित दही हांडी महोत्सव के मंच पर जब इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और गुजरात की प्रसिद्ध लोकगायिका गीता बेन रबारी ने प्रस्तुति दी, तो श्रोताओं ने सुर और भक्ति का संगम महसूस किया।

इस अवसर पर दोनों कलाकारों से हुई बातचीत में उनके सफरर, संगीत से जुड़ी संवेदनाओं और एआई के प्रभाव पर खुलकर बातें हुईं। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश।

मशीन सुर दे सकती है, भावनाएं नहीं: पवनदीप

सवाल : इंडियन आइडल से अब तक का सफर आपके लिए कैसा रहा?

जवाब: ये सफर मुझे बेहद समृद्ध कर गया। मंच ने मुझे आत्मविश्वास दिया और फैंस ने जीवन का असली अर्थ प्यार और दुआएं।

सवाल : हाल ही में आपकी सेहत को लेकर चर्चा रही, अब कैसे हैं?

जवाब: अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। फैंस की दुआएं और परिवार का सहारा मेरी असली ताकत हैं।

सवाल: एआई से आवाज की नकल होने पर क्या चिंता होती है?

जवाब: मशीन सुर दे सकती है, मगर भावनाएं नहीं। असली संगीत वहीं है जहां दिल से जुड़ाव हो।

लोकगायन में गांव की खुशबू: गीता बेन

सवाल : लोकगायन और भक्ति गीतों में आपकी खास पहचान बनी है। सबसे नजदीक किसको मानती हैं?

जवाब : दोनों ही मेरी आत्मा से जुड़े हैं। लोकगायन में गांव की खुशबू है और भक्ति में मन की शांति।

सवाल : यादगार पल ?

जवाब : जब मेरा पहला गीत रोना सैर मा रे गांव-गांव गाया जाने लगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था।

सवाल : एआई से लोकगीत या भजन बनने लगे हैं, क्या कहेंगी?

जवाब : गीत मशीन बना सकती है, लेकिन उसमें मिट्टी की खुशबू और भक्ति की सच्चाई नहीं ला सकती।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: सिंगर पवनदीप राजन और गीता रबारी ने दी राजधानी में प्रस्तुति, बोले-फैंस की दुआएं और परिवार ही मेरी ताकत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.