27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

77 साल पहले 26 जनवरी की सुबह गौरव का एहसास और जिज्ञासा लेकर आई, स्कूल-कॉलेजों में चला झंडा फहराने का दौर

रायपुर। 26 जनवरी 1950 की सुबह का स्वागत किया था। उस पल के सही मायने उन दिलों में आज भी ताजा है, जिन्होंने झंडा फहराने में शामिल होने के बाद जाना कि हमारे देश का भी एक संविधान है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 27, 2026

77 साल पहले 26 जनवरी की सुबह गौरव का एहसास और जिज्ञासा लेकर आई,स्कूल-कॉलेजों में चला झंडा फहराने का दौर

रायपुर। लोगों ने गणतंत्र राष्ट्र होने के गौरवशाली पल का एहसास लेकर 26 जनवरी 1950 की सुबह का स्वागत किया था। उस पल के सही मायने उन दिलों में आज भी ताजा है, जिन्होंने झंडा फहराने में शामिल होने के बाद जाना कि हमारे देश का भी एक संविधान है, जो हमें अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों से भी जोड़ने वाला है। इसे बताने के लिए गोष्ठियों और संवादों में भी लोग शामिल हुए।

संविधान का महत्व बताने की गई गोष्टी

मोहबाबाजार निवासी 87 वर्षीय वीके अडवाल ले बताया कि उस सुबह गली -मोहल्लों से लेकर मंदिरों में मी उत्सव का माहौल था। सुबह झंडा फहराने का दौर स्कूल-कॉलेजों में चला । प्रयुद्धजनों ने संविधान के महत्व को बताने के लिए चर्चा और गोष्ठी की थी। इसमें हर वर्ग के लोगों की सह‌नामिता थी।

मठ-मंदिरों में फहराया गया था झंडा

मठपारा के बजरंग चौक निवासी 80 वर्षीय चेतन भारती ने बताया कि आजादी की खुशी के तीन साल बाद दूसरी खुशी गणतंत्र राष्ट्र होने का मिला। सुबह टाउन हाल, कमिश्नरी सहित मठ-मंदिरो में झंडा फहराया गया। साथ ही लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए गोष्ठियों के जरिए बताया गया कि संविधान लागू होने से हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली है।

वह सुबह उत्साह व जिज्ञासा लेकर आई थी

80 वर्षीय इतिहासकार प्रो. रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि गुलामी के दिनों को इस रायपुर में बड़े भाई ने देखा था। जब देश का संविधान लागू हुआ, उससे जुड़ी बातें बड़े भाई स्व. सुरेन्द्र नाथ मिश्र से सुना है। यह बताते थे कि. 26 जनवरी की वह सुबह लोगों के लिए नई जिज्ञासा लेकर आई थी। खुशी में लोगों ने दुकानों पर मिठाई चांटी कई जगह तिरंगा फहराया।

लोगों में देश के प्रति निष्ठा कम हो गई

पुरानी बस्ती बनियापारा निवासी 90 वर्षीय कृष्ण गोपाल अग्रवाल यादें साझा करते हुए बताया कि जो उत्साह 77 साल पहले मैंने देखा था अब वह आत्मीय एहसास खो गया है। मध्यता के उस गौरव को माना तो दिया, लेकिन दिलों में देश के प्रति सच्ची निष्ठा लोगों में पहले देखने को मिलती थी वह अब जाने कहां खो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 12:06 am

Published on:

27 Jan 2026 12:05 am

Hindi News / Patrika Special / 77 साल पहले 26 जनवरी की सुबह गौरव का एहसास और जिज्ञासा लेकर आई, स्कूल-कॉलेजों में चला झंडा फहराने का दौर

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

गांव की महिलाएं बनीं जल सुरक्षा की पहरेदार, अब सिर्फ पानी नहीं.. उसकी शुद्धता भी तय करेंगी ‘जल बहिनी’

जल सुरक्षा की पहरेदार गांव की महिलाएं (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Pollution death in India: प्रदूषण से हर साल 17 लाख लोगों की होती है मौत, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में प्रदूषण सबसे बड़ी बाधा, जानिए कैसे?

Pollution Death in India
Patrika Special News

Period at Early Age : 8 साल की बच्चियों को भी आ रहे पीरियड, कैंसर, हार्ट अटैक… का खतरा! स्त्री रोग विशेषज्ञ ने दी ये सलाह

Period at Early Age Risk, Period at Early Age causes, Early menarche causes, gynecologist Explain,
Patrika Special News

बंदूक से ब्लैकबोर्ड तक का बदलाव

नक्सलवाद के बाद का बस्तर (AI फोटो)
Patrika Special News

कौन है Geeta Gandbhir? जानिए भारत की 5 दिग्गज महिला ​निर्देशकों की कहानी जिन्होंने दुनिया में बनाई अपनी दमदार पहचान

Indias Women Film Makers
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.