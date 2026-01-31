Mojtaba khamenei : ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे का बढ़ रहा प्रॉपर्टी का साम्राज्य, भारत में अमीर बनाम गरीब के मामले में क्या है हाल?

Mojtaba Khamenei property empire
Mojtaba khamenei property empire : दुनिया में असमानता की खाई गहरी होती जा रही है। अमीर एक तरफ और अमीर होते जा रहे हैं तो दूसरी ओर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर अली खामनेई (Ali Khamenei) के बेटे मोजतबा (Mojtaba Khamenei Property) की संपत्ति के साम्राज्य का प्रसार ईरान से बाहर के देशों में बहुत तेजी से हो रहा है। मोजतबा के बहाने यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में अमीर और गरीब की कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है।
