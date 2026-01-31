31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Special News

Mojtaba khamenei : ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे का बढ़ रहा प्रॉपर्टी का साम्राज्य, भारत में अमीर बनाम गरीब के मामले में क्या है हाल?

Mojtaba khamenei property empire: ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे मोजतबा खामनेई की संपत्ति के साम्राज्य की रिपोर्ट दुनिया के सामने आने के बाद अमीर बनाम गरीब की बहस शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि दुनिया में 10 फीसदी अमीरों के पास दुनिया की कितनी संपत्ति है और संसार की कितनी बड़ी आबादी के पास सिर्फ 2 प्रतिशत संपत्ति। पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

भारत

image

Swatantra Mishra

Jan 31, 2026

Mojtaba Khamenei property empire and global wealth inequality

Mojtaba Khamenei property empire

Mojtaba khamenei property empire : दुनिया में असमानता की खाई गहरी होती जा रही है। अमीर एक तरफ और अमीर होते जा रहे हैं तो दूसरी ओर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर अली खामनेई (Ali Khamenei) के बेटे मोजतबा (Mojtaba Khamenei Property) की संपत्ति के साम्राज्य का प्रसार ईरान से बाहर के देशों में बहुत तेजी से हो रहा है। मोजतबा के बहाने यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में अमीर और गरीब की कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है।

image

