30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

पर्दे पर हैवान, असल में दर्दनाक मौत… जानिए बॉलीवुड के इन खलनायकों के अंत की कहानी

Bollywood Villains Tragic Death: फिल्मी दुनिया में खलनायकों का टशन और जलवा नायकों से अलग ही रहा है। और अगर बात की जाये 80-90 के दशा की तो इनका जलवा इतना था कि इनके किरदार के नाम ही इनकी पहचान बन जाते थे और लोगों में खौफ बनाए रखने के लिए काफी थे। लेकिन पर्दे पर इनका खौफ जितना था रियल लाइफ में इसका आखिरी वक्त उतना ही दर्दनाक और तन्हाई भरा रहा।

6 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 30, 2026

Bollywood Villains Tragic Death

बॉलीवुड के वो विलेन जिनका अंत था बेहद दर्दनाक। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Bollywood Villains Tragic Death: बॉलीवुड, हॉलीवुड या हो टॉलीवुड, फिल्में सिर्फ हीरो-हीरोइन के दम पर ही नहीं चलती हैं। फिल्मों के सफल होने में उसकी कहानी, लोकेशंस, स्क्रिप्ट, म्यूजिक के साथ-साथ एक दमदार खलनायक का भी अहम योगदान होता है। इन सबके इतर एक्शन-ड्रामा फिल्मों में उसके खलनायकों का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन असल जिंदगी में इन खूंखार किरदारों को निभाने वाले कलाकारों की असल जिंदगी का अंत बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक रहा। 60 से 90 के दशक में फिल्मों में किसी को भी मिनटों में दर्दनाक मौत देने वाले इन विलेन्स की मौत की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। किसी को किसी को गंभीर बीमारी ले गई तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

यूरोप से MP क्यों आ रहे दुनिया के सबसे बड़े पक्षी… क्या ये है कोई संकेत?

vulture in MP world largest birds big indication for forests
Patrika Special News

बिना सरकारी मदद… बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच, बस्तर से उठी मिसाल

बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Ban on Social Media : 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी, देश में प्रति यूजर मासिक डेटा खपत में 399 गुना हुई वृद्धि

Ban on Social Media in India
Patrika Special News

शहीद दिवस 2026: 30 जनवरी 1948 से पहले भी गांधीजी पर हुए कई जानलेवा हमले, भारत-पाक विभाजन से काफी पहले शुरू हो चुकी थी हत्या की साजिश

शहीद दिवस 2026 महात्मा गांधी की हत्या से पहले उन पर हुए जानलेवा हमलों का इतिहास
Patrika Special News

शाहरुख खान से क्या सीखा? मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे ने खोला राज, पत्रिका के खास इंटरव्यू में शेयर की ये बातें

मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.