पर्दे पर हैवान, असल में दर्दनाक मौत… जानिए बॉलीवुड के इन खलनायकों के अंत की कहानी

Bollywood Villains Tragic Death: बॉलीवुड, हॉलीवुड या हो टॉलीवुड, फिल्में सिर्फ हीरो-हीरोइन के दम पर ही नहीं चलती हैं। फिल्मों के सफल होने में उसकी कहानी, लोकेशंस, स्क्रिप्ट, म्यूजिक के साथ-साथ एक दमदार खलनायक का भी अहम योगदान होता है। इन सबके इतर एक्शन-ड्रामा फिल्मों में उसके खलनायकों का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन असल जिंदगी में इन खूंखार किरदारों को निभाने वाले कलाकारों की असल जिंदगी का अंत बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक रहा। 60 से 90 के दशक में फिल्मों में किसी को भी मिनटों में दर्दनाक मौत देने वाले इन विलेन्स की मौत की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। किसी को किसी को गंभीर बीमारी ले गई तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही।