Smartness missing on Raipur’s smart road,करोड़ों खर्च फिर भी सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील

Smartness missing on Raipur’s smart road,करोड़ों खर्च फिर भी सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील

रायपुर शहर (Raipur city) को स्मार्ट (smart) बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च (spending crores of rupees) कर स्मार्ट रोड (smart roads) तैयार किया गया, लेकिन गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग (haphazard parking of vehicles) ने इसकी खूबसूरती और उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांधी मैदान, बैजनाथ पारा और नहरपारा मार्ग (Gandhi Maidan, Baijnath Para and Naharpara Marg) पर सड़कें अब पार्किंग स्थल में तब्दील हो गई हैं।