CG Ration: तीन माह का राशन मिलेगा एक साथ, आदेश जारी

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को अप्रैल, मई और जून तक के राशन का भंडारण और वितरण करने आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सामान्य राशनकार्ड में चावल का व अन्य राशन सामग्री शक्कर, नमक का भंडारण और वितरण नागरिक आपूर्ति निगम में स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल से जून के दौरान प्रति माह पृथक-पृथक जारी आवंटन अनुसार भंडारण एवं वितरण करने कहा है।