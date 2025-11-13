हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ने उगले कई राज, मर्डर से लेकर अपहरण तक कई अवैध काम, मददगारों की तलाश तेज

Tomar Brothers: शहर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी जैसे कई मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने कई राज खोले हैं। इससे उसके भाई रोहित सिंह तोमर के कई अवैध कार्यों का पता चला है। इसके बाद पुलिस ने रोहित की तलाश तेज कर दी है। ( CG News ) उसके संभावित लोकेशन में दबिश दी जा रही है। रोहित अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि उसे एक विशेष संगठन के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। अलग-अलग स्थानों पर शरण दी जा रही है।