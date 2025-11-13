Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ने उगले कई राज, मर्डर से लेकर अपहरण तक कई अवैध काम, मददगारों की तलाश तेज

Tomar Brothers: मर्डर से लेकर अपहरण तक कई अवैध काम को अंजाम देने वाले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ने पूछताछ में कई राज उगले है। वहीं अब पुलिस रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज कर दी है...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 13, 2025

Tomar Brothers

पुलिस रिमांड में है सूदखोर वीरेंद्र तोमर ( Photo - Patrika )

Tomar Brothers: शहर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी जैसे कई मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने कई राज खोले हैं। इससे उसके भाई रोहित सिंह तोमर के कई अवैध कार्यों का पता चला है। इसके बाद पुलिस ने रोहित की तलाश तेज कर दी है। ( CG News ) उसके संभावित लोकेशन में दबिश दी जा रही है। रोहित अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि उसे एक विशेष संगठन के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। अलग-अलग स्थानों पर शरण दी जा रही है।

Tomar Brothers: पुरानीबस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 केस दर्ज

उल्लेखनीय है कि सूदखोरी के नाम पर वसूली और ब्लैकमेलिंग में चर्चित वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ पुरानीबस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 मामले दर्ज हैं। रोहित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश में है। वीरेंद्र को ग्वालियर से पकड़ा गया है। उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र को शुक्रवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी।

सूदखोरी का धंधा, पुलिस को बता रहे रियल इस्टेट कारोबार

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र से रिमांड के दौरान अलग-अलग पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में उसने खुद को रियल इस्टेट का कारोबार करना बताया, जबकि रियल इस्टेट से जुड़ा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। ब्याज का काम भी रोहित और दिव्यांश देखता है, जबकि हकीकत में वीरेंद्र के इशारे पर ही रोहित पूरा काम करता है।

मददगारों की लिस्ट तैयार

पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों के कई मददगारों का पता चला है। इन मददगारों की लिस्ट तैयार की गई है। उनसे पूछताछ की जाएगी। दोनों भाइयों के घर से बरामद इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

मर्डर से लेकर अपहरण के मामले

वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में मर्डर, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, आर्स एक्ट आदि के 15 से अधिक मामले हैं। वर्तमान में रोहित और दिव्यांश वसूली और ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी में सक्रिय थे। सिलतरा इलाके के कई कारोबारियों से भी वसूली की शिकायतें हैं। इसकी अलग से जांच की जा रही है।

पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन ने बताया कि आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। रोहित की तलाश के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ने उगले कई राज, मर्डर से लेकर अपहरण तक कई अवैध काम, मददगारों की तलाश तेज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने उगले कई राज..! रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज, पुलिस को मिले अहम सुराग…

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में 3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी तय, निकाय चलाएंगे गोद लेने का अभियान…

CG News: छत्तीसगढ़ में 3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी तय, निकाय चलाएंगे गोद लेने का अभियान...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर का उछाल! एक साल में 50% की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3600 करोड़ के सवा लाख वाहन उतरे सड़कों पर

रायपुर

5 साल बाद भी थाना नहीं बनी सिलतरा पुलिस चौकी, रोज करोड़ों का होता है कारोबार

5 साल बाद भी थाना नहीं बनी सिलतरा पुलिस चौकी, रोज करोड़ों का होता है कारोबार
रायपुर

3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी निकायों पर, खिलानी होगी रोटी, बनाने होंगे शेल्टर होम

3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी निकायों पर, खिलानी होगी रोटी, बनाने होंगे शेल्टर होम
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.