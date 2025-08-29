Women News: गर्भाशय निकालने वाली सर्जरी की मॉनिटरिंग केवल कागजों में

आदेश में कहा गया था कि हिस्टेरेक्टॉमी की माॅनिटरिंग के लिए बनी कमेटी की हर 6 माह में बैठक होगी। इसमें जिलेवार मिले केस के आंकड़ों की समीक्षा की जानी थी। आंकड़ों को देखकर ये बता लगाया जा सकेगा कि कहीं महिलाओं के गर्भाशय अनावश्यक तो नहीं निकाले जा रहे हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखने की योजना बनाई गई थी ताकि हिस्टेरेक्टॉमी की गाइडलाइन के बारे में बताया जा सके। पत्रिका ने डॉक्टरों से बातचीत की तो पता चला कि अनियंत्रित ब्लीडिंग, भयानक दर्द, कैंसर की आशंका हो, तभी गर्भाशय निकालना चाहिए। महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में गर्भाशय निकाला जा सकता है। इसमें मरीज की सहमति भी जरूरी है। हालांकि कुछ डॉक्टरों का दावा है कि कई बार महिलाएं परेशान होकर गर्भाशय निकालने खुद ही कहती हैं।