7 माह में 3,800 प्राचार्यों की काउंसलिंग फिर टली, पांचवीं बार प्रक्रिया स्थगित, यथास्थान कार्यग्रहण से बिना काम हर माह मिल रहा पूरा वेतन

राजसमन्द. माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार और नेतृत्व को मजबूत करने की मंशा से सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर समकक्ष पदों तक वरिष्ठों के साथ-साथ युवा शिक्षकों को जिम्मेदारी देने की पहल की थी। लेकिन यह पहल अब गंभीर अव्यवस्था में बदलती नजर आ रही है। पदोन्नति के बाद 3,800 से अधिक प्रधानाचार्य पिछले सात महीनों से पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग अब तक उन्हें नई जगहों पर नियुक्त नहीं कर पाया है। स्थिति यह है कि एक ओर पदोन्नत प्रधानाचार्य काउंसलिंग का इंतजार करते हुए पुराने स्थानों पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के कई विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हो चुके हैं। इस पूरे मामले में अब पांचवीं बार प्राचार्य काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।