तांत्रिक क्रिया से रुपए दोगुने करने का झांसा: नाथद्वारा में एक करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार,25 लाख बरामद

नाथद्वारा. अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसा एक युवक जब अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठा तो पुलिस की मेहनत ने उसके लिए उम्मीद की किरण जगाई। नाथद्वारा के रहने वाले युवक अभिषेक गुर्जर को तांत्रिक क्रिया के नाम पर एक करोड़ रुपए दोगुना करने का झांसा देकर महाराष्ट्र के शातिर ठगों ने लूट लिया था। लेकिन करीब ढाई महीने की जांच और लगातार पीछा करने के बाद श्रीनाथजी मंदिर पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल ठगी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने पुणे और मुंबई से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अब तक 25 लाख रुपए नकद बरामद हो चुके हैं। शेष करीब 75 लाख की बरामदगी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।