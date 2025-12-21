राणा राजसिंह मार्ग का विवाद: आयुक्त के मुंह पार पोती गई थी स्याही, दो दिनों तक चला सियासी ड्रामा

शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे नगर परिषद सभापति अशोक टाक और आयुक्त बृजेश रॉय बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान तीन-चार युवक मौके पर पहुंचे। इनमें भरत दवे, जो सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के मीडिया सेल और भाजपा आईटी सेल का जिला संयोजक बताया गया है, ने आयुक्त के वाहन से उतरते ही राणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने का विरोध किया। इसी बीच पीछे से आए एक अन्य युवक ने आयुक्त बृजेश रॉय पर स्याही की बोतल फेंक दी। मौके का फायदा उठाते हुए भरत दवे ने भी आयुक्त के चेहरे पर स्याही पोत दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्याही फेंकने वाला युवक मौके से फरार हो गया, जबकि भरत दवे को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी हुई और कपड़ेफाड़ दिए गए। घटनाक्रम में सभापति अशोक टाक पर भी स्याही के छींटे पड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। भरत दवे को हिरासत में लेकर कांकरोली थाने ले जाया गया।