सफाई का स्मार्ट युग शुरू:अब कचरा गाड़ियों की रियल टाइम निगरानी,नौ और गाडि़यां नगरपरिषद को सौंपी

आरएफआईडी डिवाइस असल में छोटे-छोटे टैग होते हैं, जिन्हें मकानों या गाड़ियों पर लगाया जाता है। गाड़ी में लगे रीडर जब टैग के पास से गुजरते हैं, तो वह सिग्नल पकड़कर डेटा सर्वर पर भेज देता है। इस डेटा में समय, स्थान और गाड़ी की पहचान जैसी जानकारी दर्ज होती है। इससे अधिकारियों को तुरंत पता चल जाएगा कि किस गली से गाड़ी गुजरी और किस समय कचरा उठा। दरअसल, यह योजना पहले भी प्रस्तावित की गई थी। शहर के हर घर के बाहर ऐसे आरएफआईडी टैग लगाने का प्रावधान था ताकि मॉनिटरिंग पूरी तरह डिजिटल हो सके। लेकिन ठेका मिलने के महीनों बाद भी मशीनें और ट्रैकिंग सिस्टम समय पर शुरू नहीं हो पाए थे। अब जाकर इसे अमलीजामा पहनाया गया है।