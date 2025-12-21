राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से, नवीं-ग्यारहवीं का टाइम टेबल जारी

exams News
राजसमंद. बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने कक्षा नवीं और ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। कक्षा नवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं 7 मार्च से प्रारंभ होंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा नवीं की वार्षिक परीक्षाएं द्वितीय पारी में आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षाएं दोनों पारियों में होंगी। प्रथम पारी सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक तथा द्वितीय पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4.15 बजे तक होगी। कक्षा नवीं की परीक्षाएं 7 मार्च से 17 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षाएं 19 मार्च तक आयोजित की जाएंगी।
प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी संस्था प्रधानों की होगी। निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के बाद ही खोले और वितरित किए जाएंगे। यदि परीक्षा अवधि में किसी दिन सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस दिन की परीक्षा परीक्षा समाप्ति के बाद के आगामी कार्यदिवस में कराई जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम में शामिल नहीं विषयों के प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे।
कक्षा ग्यारहवीं के जीवन कौशल विषय की 40 अंकों की लिखित परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, जबकि 30 अंक सतत मूल्यांकन और 30 अंक प्रोजेक्ट के होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 10 मार्च तक होंगी।
अगला शिक्षण सत्र 2026-27 को 1 अप्रैल से प्रारंभ करने की योजना के तहत इस बार परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित की जा रही हैं। पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। स्कूली स्तर की परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह तक पूरी कर 31 मार्च तक परिणाम जारी किए जाएंगे, ताकि नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग