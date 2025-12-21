राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से, नवीं-ग्यारहवीं का टाइम टेबल जारी

राजसमंद. बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने कक्षा नवीं और ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। कक्षा नवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं 7 मार्च से प्रारंभ होंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा नवीं की वार्षिक परीक्षाएं द्वितीय पारी में आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षाएं दोनों पारियों में होंगी। प्रथम पारी सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक तथा द्वितीय पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4.15 बजे तक होगी। कक्षा नवीं की परीक्षाएं 7 मार्च से 17 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षाएं 19 मार्च तक आयोजित की जाएंगी।