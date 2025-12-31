14.35 किमी की आठ सड़कों के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 9.22 करोड़ रूपए

राजसमंद.सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र की 8 सड़कों के लिए स्वीकृत किए 9.22 करोड़ के कार्यों के लिए पीएम मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पूरे संसदीय क्षेत्र में 9.22 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के साथ 8 सड़क कार्य (14.35 किलोमीटर) होंगे। सांसद मेवाड़ को प्राप्त पत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये सड़कें न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में भी सहायक सिद्ध होगी।