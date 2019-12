कमलनाथ सरकार का बड़ा निर्णय, गांव गांव में खुशी की लहर

रतलाम। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बड़ी खुशी दे दी है। सरकार के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में गांव गांव में खुशी की लहर है। असल में कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा निणर्य लेते हुए ग्रामीण सुरक्षा को लेकर कदम उठाया है। इस बारे में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था जिसको लेकर अब आदेश जारी हो गए है। इसके लिए अब सरकार गांव में होने वाले मेलों के दौरान सीसीटीवी लगाकर उनको पर्याप्त सुरक्षा देगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के मेलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतें ही सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी हुए हैं। इस मामले में शासन के आदेश जिला पंचायत को मिल गए हैं। यह अलग बात है कि ग्राम पंचायत के पास इसके लिए अलग से कोई बजट ही नहीं है। विकास कार्यों के बजट से पंचायतों को सीसीटीवी कैमरे खरीदने होंगे।

जिले में यहां होता है मेलों का आयोजन

जिले में धराड़, बिलपांक, आलोट, ताल में सावन माह और शिवरात्रि के दौरान मेलों का आयोजन होता है। इसके अलावा राजापुरा में नवरात्रि के दौरान नौ दिन तक मेले का आयोजन होता है। जावरा के रोजाना गांव में हुसैन टेकरी में बड़ी चूल का आयोजन तो वर्षो से होता आ रहा है। अब तक इस प्रकार के आयोजन जहां पर भीड़ अधिक आती रहा हो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सक्रिय रहता आया है व सीसीटीवी कैमरे लगाता रहा है। अब यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत करेगी।

कांगे्रस के वचन पत्र में था यह

शासन के पंचायत राज संचालनालय आयुक्त संदीप यादव ने इस बारे में सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचना भेजी है। इसमे इस बात का उल्लेख है कि शासन के वचनपत्र के बिंदु क्रमांक 40-10 में इस बात का उल्लेख है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों, व आयोजन में भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी व इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत व्यवस्था करे।

आदेश का पालन कराएंगे

मेलों सहित विभिन्न धार्मिक स्थल पर होने वाले आयोजन में सीसीटीवी लगाने का कार्य ग्रामीण अंचल में अब ग्राम पंचायत को दिया गया है। फिलहाल आदेश आया है। इसका पालन करना व करवाना सभी की जवाबदेही है।

- संदीप केरकेट्टा, सीईओ, जिला पंचायत

